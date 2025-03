A un anno e mezzo circa dall'inizio del mandato, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, traccia un bilancio della sua amministrazione, affrontando le sfide cruciali per il territorio e delineando la visione per il futuro della città. Al centro dell’azione di governo, lo sviluppo economico e infrastrutturale di Fiumicino, con progetti ambiziosi che riguardano il porto turistico-crocieristico, il porto commerciale e l'ampliamento dell’aeroporto, ma anche una forte attenzione alla vivibilità, al decentramento e al coinvolgimento della cittadinanza.

Il dialogo con le istituzioni, a partire dalla Regione Lazio e dal Governo, ha permesso di avviare percorsi di crescita che puntano a trasformare Fiumicino in una città moderna e dinamica, non più soltanto una realtà legata all’aeroporto, ma un vero e proprio polo di sviluppo. Nel corso dell’intervista, il sindaco risponde alle critiche sulle opere incompiute ereditate dalla precedente amministrazione, sottolineando gli sforzi per il completamento di progetti come l’Auditorium, il Palafersini, il Polo natatorio di Granaretto e il ponte della Scafa.

Ampio spazio viene dedicato anche al turismo, con nuove opportunità di finanziamento come il progetto “Turismo delle Radici”, che garantirà investimenti significativi per la valorizzazione del territorio. Baccini ribadisce inoltre l’importanza della tutela sociale e ambientale, con misure a sostegno delle fasce più deboli e iniziative per la protezione degli animali.

Infine, il sindaco si sofferma sulla gestione del patrimonio comunale, il censimento degli immobili pubblici e il ruolo strategico di Fiumicino nella possibile nuova Provincia "Porta d'Italia", evidenziando i vantaggi che questa riorganizzazione amministrativa potrebbe portare. L’intervista rappresenta un'occasione per approfondire le prospettive di Fiumicino e le strategie che l’amministrazione sta mettendo in campo per garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo.