PASSOSCURO - Tante bandiere Palestinesi e quelle della pace per un flash mob per dire no alla guerra e far sentire la propria voce sull’orrore della guerra. Oltre 100 persone si sono riunitesulla spiaggia libera di Passoscuro per esprimere la loro vicinanza alle vittime di Gaza. I presenti hanno ribatido la richiesta del “cessate i fuoco”. Presente il medico palestinese Yousef Salman, presidente della comunità palestinese del Lazio. Presenti anche il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca e la consigliera Barbara Bonanni. E’ stata un’occasione per riflettere su quanto sta accadendo, senza dimenticare le tensioni a livello globale che stanno coinvolgendo anche altri paesi. Un profondo momento di solidarietà dove tante persone si sono un’unica voce per Gaza.