FIUMICINO - Un silenzio quasi surreale, di profondo rispetto e commozione, come se il tempo si fosse fermato. Come si è fermata troppo presto quella giovane vita spezzata. La città di Fiumicino ha dato oggi l'ultimo saluto a Simona Bortoletto, la donna investita e uccisa in via Redipuglia. I funerali sono stati celebrati a Isola Sacra presso la parrocchia Stella Maris.

Una chiesa gremita e tantissime persone presenti all'esterno. Amici, conoscenti, cittadini. Tutti uniti in un grande abbraccio per stringersi intorno alla famiglia e portargli un po' di calore in questo momento così difficile. La comunità ha fatto sentire più volte la propria vicinanza: innumerevoli i messaggi di cordoglio sui social e tanta partecipazione alla fiaccolata organizzata in suo ricordo. Simbolo, questo, di quanto Simona fosse amata dalla città in cui è nata e cresciuta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA