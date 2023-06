LADISPOLI - Una vita dedicata all'Avis, alla donazione del sangue, al bene del prossimo senza mai pretendere un grazie. Con questo spirito la signora Fiorella Fumini ha spento le sue prime 90 candeline. A portarle gli auguri di tutta la città il sindaco Alessandro Grando e il consigliere Filippo Moretti. «Non riesco a dire quanto io sia contenta che l'Avis continui a funzionare, a funzionare bene perché l'ho lasciato a persone che sentono quello che ho sempre sentito io». La signora Fiorella ha iniziato a donare quasi 50 anni fa. Una voce le ha detto di salire sull'emoteca in piazza all'uscita della messa e lei così ha fatto. «Avrei urlato di contentezza perché qualcuno riceveva qualcosa da me e non mi doveva dire grazie». E grazie oggi glielo ha detto il sindaco Grando: «Se abbiamo l'Avis, una realtà affermata, è perché questa signora ci ha messo anima e corpo. Grazie a nome di tutta la città».

