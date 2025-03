ALLUMIERE - Ad Allumiere l'Associazione Poeti Allumiere in collaborazione con il Comune stanno all'opera per dar vita anche quest'anno ad una altra eccezionale edizione del Festival della Poesia Vernacolare. Nei giorni scorsi l'Associazione Poeti Allumiere in collaborazione con il Comune ha pubblicato il bando per la partecipazione alla prestigiosa e amata manifestazione che raggiunge quest'anno la XVIII edizione, ossia il Festival della Poesia vernacolare, importante appuntamento per gli amanti dei versi e per coloro che vogliono mantenere viva la tradizione del dialetto della propria terra. Il festival, rivolto a tutti i poeti senza limiti di età, è come sempre diviso in due sezioni: quella a tema libero e quella a tema obbligato. Il tema obbligato scelto dall'Apa per quest’anno è "L'imbarazzo" il termine della presentazione delle poesie, che possono essere scritte nella forma metrica preferita, sarà il prossimo 17 maggio. Come sempre, una giuria speciale prenderà visione di tutte le poesie pervenute, che saranno poi pubblicate a cura del Comune di Allumiere in un volumetto distribuito gratuitamente durante la serata finale del Festival che si terrà il primo agosto nel tradizionale ritrovo del cortile del Palazzo Camerale. La serata conclusiva sarà organizzata dall’APA: "Prepareremo per ogni partecipante la consueta borsetta del poeta, ricca di prodotti locali - spiega la vicepresidente dell'Apa, Stefania Cammilletti - a tutti gli ospiti intervenuti verrà offerto un appetitoso apericena a base di piatti tipici, come la mentucciata e la pizza brodosa. Molti i comuni laziali che partecipano a questo evento di nicchia, particolare e unico nel territorio, nato tanti anni fa da un’idea del dottor Franco Rosati che mi propose, quando ricoprivo la carica di assessore alla cultura, questo festival. Così insieme al compianto presidente dell’APA Pierino Pennesi abbiamo dato vita a questa avventura culturale che è sempre più vivace e partecipata. L’APA e il Comune di Allumiere sono orgogliosi di continuare questa esperienza culturale e invitano gli amanti della poesia ad inviare i loro componimenti e partecipare alla serata conclusiva".

