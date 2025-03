ALLUMIERE - Per la Giornata Internazionale della Donna anche quest’anno le attiviste dello SNOQ Allumiere hanno proposto un doppio appuntamento a cui hanno partecipato tantissime persone.

Quello di quest'anno è stato un vero e proprio appuntamento di comunità organizzato per la celebrazione della “Giornata Internazionale della Donna”, organizzata dal movimento “Se non ora, quando?” di Allumiere, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e del Coordinamento Donne SpiCgil Civitavecchia-Roma Nord-Viterbo Cgil-Spi.

Venerdì mattina, gli alunni dell’Istituto Comprensivo del plesso Allumiere hanno cantato le donne sulle musiche di Angelo Branduardi, diretti dal professor Francesco Benedetti. Sono state poi lette alcune riflessioni sulle grandi donne che hanno fatto la storia: le stesse che erano raffigurate nei tanti cartelloni realizzati insieme alla professoressa Lucidi, che hanno dato un tocco in più al serpentone colorato, animato dai tamburi dell’associazione Amici della Musica, che da piazza Turati ha raggiunto piazza della Repubblica, fulcro della manifestazione; un lavoro svolto in continuità tra le classi quinte della Primaria e le classi della Secondaria.

Molto toccante anche la testimonianza delle donne de “Il Ponte” coinvolte nel “Progetto Coccinella”.

Molto interessante la giornata di sabato 8 dedicata alla figura di Giulia Farnese, studiata e riscoperta dalla scrittrice Roberta Mezzabarba. Per l’occasione, è stato anche presentato il mezzobusto realizzato dal Maestro Francesco Maria Capotosti. Il Maestro Tiziano Grossi ha eseguito il brano musicale “Iulia Mirada”, composto per chitarra sola e “La piccola compagnia del Giglio” ha messo in scena una suggestiva rappresentazione teatrale in abiti d’epoca, arricchita dalla presenza di figuranti del corteo storico che ogni anno anima una delle manifestazioni più importanti di Allumiere “Il Palio delle Contrade”.

Meravigliosa anche l’interpretazione di Alessandra Catenacci che ha regalato al pubblico un monologo sul linguaggio sessista che ancora oggi molte donne devono subire.

“Come ogni anno – spiegano le attiviste – abbiamo voluto sensibilizzare la comunità su un tema molto importante, quale quello della parità di genere. Quello appena trascorso è stato un evento collegiale, a cui hanno collaborato diverse associazioni.

I nostri ringraziamenti vanno alla vice sindaca Marta Stampella e alla delegata Alessia Brancaleoni per il supporto. Alla presidente dell’Associazione “Femminile, plurale”, Brunella Franceschini, che è anche una delle nostre colonne portanti e ai docenti dell’Ic Tolfa, sempre collaborativi e propositivi. Alla dirigente scolastica, Professoressa Brigida di Marcello e all’Associazione “Amici della Musica”, nonchè alle Contrade e alle associazioni “Agostino Chigi”, “Il Ponte” e “Casa delle Arti”.

Grazie anche a Massimo Leoni, alla Prociv, alla stazione locale dei Carabinieri e alla Polizia Locale per la consueta disponibilità”.

