TARQUINIA - In occasione dell’annuale allineamento tra il sorgere del sole e il monumentale basamento del tempio, domenica 9 marzo si terrà una visita guidata esclusiva al sito archeologico dell’Ara della Regina, a cura del Comune di Tarquinia e dell’Università degli Studi di Milano.

La manifestazione, organizzata in accordo con la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale e con il patrocinio dell’Università Agraria di Tarquinia, proseguirà con una conferenza alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, dove ricercatori dell’Università degli Studi di Milano e del Politecnico di Milano parleranno delle indagini condotte presso l’Ara della Regina e gli altri templi etruschi relativamente al rapporto tra sacro e cielo nel mondo antico. La festa si concluderà con un brindisi per propiziare l’inizio di un nuovo anno di scavi, rIl programma prevede alle ore 6 il ritrovo per la visita guidata presso il parcheggio del Pianoro della Civita. È necessario scrivere ad antonio.pernigotti87@gmail.com per prenotarsi e ricevere le informazioni logistiche. Alle ore 11 conferenza a ingresso libero: interverranno Giovanna Bagnasco Gianni Università degli Studi di Milano), Antonio Pernigotti, (Università degli Studi di Milano) e Giulio Magli (Politecnico di Milano).

©RIPRODUZIONE RISERVATA