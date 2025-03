ALLUMIERE - “E poi accade questo: la forza della Cultura. Un pomeriggio di grande sentimento, nel senso più autentico del termine, di sentire fino in fondo, come pratica di sensibilità”. Questo il commento del gruppo di Femminile, plurale. per l’evento organizzato il 14 marzo come apertura del nuovo anno associativo. “Tante le persone venute ad ascoltare Cristina Battocletti, con la sua opera “Epigenetica”, che ci ha raccontato come è possibile guarire le proprie radici attraverso la solidarietà. E tante le persone che sono venute a sostenere “Femminile, Plurale.” nella giornata di apertura del tesseramento 2025”. Questo è il primo appuntamento con il quale si apre la rassegna “Gli Incontri Letterari” l’iniziativa che per il secondo anno viene organizzato dall’associazione.

“Quest’anno il tema scelto sono le relazioni e ci sembrava assolutamente necessario partire proprio da questa opera “Epigenetica” che è una storia profonda e intensa di relazione con se stessi e con gli altri. Incredibilmente partecipato anche l’apericena di tesseramento, con molti amici e amiche intervenuti per sostenere l’associazione. Sono tante le persone che collaborano per mettere in piedi questi eventi: grazie a Snoq Allumiere per esserci sempre, al nostro fianco e non solo, grazie alla Casa delle Arti, che ci accoglie e che ormai è un po’ la nostra casa. Il Grazie più sentito va tutte e tutti coloro che sono intervenuti, la parte più significativa di questo cammino collettivo”. La scrittrice Battocletti ha ringraziato Femminile, plurale per la calorosa accoglienza: “le ragazze di Allumiere sono fantastiche resistenti della parola, della cultura, della comunità intesa come gruppo coeso”. Il prossimo appuntamento sarà l’11 aprile.

