CERVETERI - Torna a riunirsi in difesa del territorio il comitato "No antenne" di Cerveteri e dintorni. Ad infuocare gli animi era stata proprio l'antenna spuntata a via dei Prati. Da lì le rimostranze dei cittadini e dei residenti che hanno ribadito il loro secco "no" al posizionamento di questi strumenti nei centri abitati, a ridosso delle abitazioni. Tanto che dopo le proteste il comune aveva annunciato la delocalizzazione del traliccio di oltre 30 metri d'altezza. Ma i timori, per i cittadini restano tanti. E così hanno deciso di riunirsi ancora una volta per affrontare questo delicato tema. «Faremo la nostra parte fino in fondo - hanno detto - in maniera concreta, civile e costruttiva, verificando i passi amministrativi e collaborando per il raggiungimento dei risultati. Le antenne a ridosso delle abitazioni, di scuole, asili, dei bambini e dei soggetti fragili vanno rimosse e dislocate in zone adatte, il più possibile lontano da agglormerati abitativi, possibilmente di competenza pubblica», hanno ribadito ancora tornando a evidenziare come sia indispensabile «un nuovo piano antenne». Durante l'appuntamento di questo pomeriggio (dalle 18 alle 19.30) nei locali attigui al campo sportivo della Parrocchia di via Fontana Morella, i cittadini e i comitati cercheranno di fare il punto sugli ultimi sviluppi relativi alla vicenda. All'ordine del giorno anche la realizzazione di un nuovo piano antenne comunale, la richiesta di sei nuove installazioni di antenne (via Doganale, via di Zambra, via Aurelia, via dei Prati, Cerqueto e Sorbo), la mappatura di cittadini portatori di pacemaker, di patologie specifiche ed elettrosensibili nelle zone oggetto di future installazioni, la mappatura di siti sensibili e soprattutto la preparazione di una mobilitazione cittadina in vista del prossimo incontro che si svolgerà al Granarone il 23 giugno prossimo, quando sarà presentato l'architetto Riccardo Ricci, «nominato per competenza per il nuovo piano antenne, auspicabilmente - hanno concluso dai comitati - concertato con il territorio e l'area metropolitana».

