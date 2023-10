I carabinieri della stazione di Faleria, a seguito di mirata segnalazione insieme al personale del Norm – aliquota radiomobile, nello corso di un servizio finalizzato alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno denunciato a piede libero un 68enne del posto per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

A seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di marijuana.

L’uomo stava coltivando, in vasi, due piante, alte circa un metro ciascuna che teneva in balcone, oltre ad avere già preparato 3 grammi di infiorescenza occultate in un barattolo della cucina.

Quanto oggetto di sequestro sarà sottoposto ai relativi accertamenti chimico tossicologici.