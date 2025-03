LADISPOLI – Niente alloggi agevolati nell’ex scuola dell’Alberghiero di via Ancona. Un progetto che sebbene sembrasse ben avviato, anche e soprattutto per riqualificare un luogo simbolico della città, con molta probabilità non vedrà luce per tutte quelle persone che attendevano una casa a prezzi agevolati. E quella del primo cittadino Alessandro Grando, intervenendo in diretta a “News and Coffee”, somiglia molto a una resa. «Nonostante l’iter sia partito trovando la collaborazione di Città Metropolitana, l’ente che possiede l’immobile – chiarisce lo stesso Grando – abbiamo registrato l’assoluto immobilismo dell’Ater sulla questione. Perciò si dovrà trovare un’altra soluzione per la funzione di questa struttura che si trova in centro». Una beffa per palazzo Falcone e per le giovani coppie, ad esempio. «È meglio iniziare a pensare ad altre ipotesi – ammette il sindaco – è un edificio mal messo e Città Metropolitana ha competenze molto limitate, specialmente per una palazzina abbandonata. Ringrazio comunque il vicesindaco Sanna che abbiamo contattato per avviare i lavori di manutenzione considerato il crollo di un cornicione. Ripeto, con loro il dialogo c’è stato e c’è tuttora ad oggi, con Ater purtroppo no». Per riqualificare questo imponente edificio – per ammissione dello stesso Grando - ci vorrebbero almeno 2 milioni di euro ed è impensabile che il comune possa farcela da solo. Almeno, ed è una piccola gratificazione a confronto, gli operai hanno portato via i rifiuti e bonificato il cortile dell’ex scuola completamente abbandonato nel corso degli anni.

