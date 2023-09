LADISPOLI – Una ladispolana alla finale nazionale “Bellissimi d’Italia over 40”. Elisa Patriarca ha superato la selezione regionale e punta a un nuovo traguardo a Palinuro. Il concorso in realtà è già iniziato ma la finalissima è prevista per oggi. «Mancano poche – ha detto la miss a caccia della fascia prestigiosa - se ci penso il cuore batte a mille. So che saranno momenti indimenticabili, emozioni forti».

Tantissimi messaggi di incoraggiamento via social e non per la ladispolana già abituata comunque a giocarsi titoli sulle passarelle. Questa volta però varcando i confini regionali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA