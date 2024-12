SANTA MARINELLA – Il sindaco Tidei e l’assessore Mei, rispondono alle esternazioni della lista civica “Il Paese che Vorrei”, che con la sua rappresentante in consiglio Di Liello si diceva preoccupata per la tutela del patrimonio e dell’ambiente. “Veramente sono questi i due principi alla base dell’azione che l’amministrazione comunale ha intrapreso con la lettera che nei giorni scorsi il sindaco Pietro Tidei ha inviato al presidente della Regione Rocca – dicono dall’ufficio del primo cittadino - la missiva aveva come oggetto la richiesta di variazione del piano urbanistico generale, per dotare il territorio comunale ed in particolare Santa Severa di aree verdi ad uso pubblico”. “La consigliera Di Liello – spiega il presidente del consiglio Minghella - non ha motivo di preoccuparsi. E’ obiettivo di questa amministrazione salvaguardare la naturale biodiversità del nostro territorio e gli spazi verdi preesistenti, pubblici e privati. Santa Severa necessita di aree verdi fruibili tutto l’anno dai cittadini e dai tantissimi villeggianti. A tal fine sono stati individuati lo spazio del Convento dei Frati Minori e l’ex Polisportiva di proprietà regionale. Entrando nel merito del consiglio comunale a cui Di Liello fa riferimento, è bene precisare che l’atto del consigliere Fiorelli, a firma dei quattro consiglieri d’opposizione, è stato giustamente rinviato per l’assenza dei firmatari, compreso il ritiro stesso della consigliera Di Liello e per approfondimenti necessari alla discussione. Atti del genere non possono essere portati in consiglio senza una valutazione preventiva dell’ufficio urbanistico”. “Nessuna mossa strategica quindi - ha continuato Minghella - ma solo attenzione verso la città e la frazione che da anni attendono un nuovo piano regolatore, al passo con le nuove esigenze e in linea con gli obiettivi fissati nel piano nazionale di transizione ecologica”. Anche l’assessore al verde pubblico Elisa Mei ha voluto fare alcune precisazioni in merito alle parole della consigliera Di Liello. “Voglio specificare – dice Mei - che il censimento delle alberature è reperibile e disponibile presso gli uffici competenti, come ho già avuto modo di chiarire con la consigliera. Il nostro territorio è ricco di bellezze paesaggistiche e ambientali, che vanno tutelate. La stessa limonaia, che conta oltre un migliaio di piante, testimonia l’attenzione dell’amministrazione comunale verso l’ambiente, senza dimenticare che è stata restituita alla città un’area che da anni versava in uno stato di incuria e abbandono. Piantare alberi, siano essi limoni o lecci, è un’iniziativa che in altre città sarebbe stata apprezzata e condivisa da tutti”.

