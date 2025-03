ALLUMIERE - Bellissima ed emozionante manifestazione di adesione alla campagna "R1PUD1A" promossa da "Emergency" svoltasi lo scorso 28 febbraio.

A sposare subito l'idea e la causa sono state la delegata del comune di Allumiere Francesca Scarin, la sezione Anpi di Allumiere presieduta da Catia Galimberti e dall'Associazione Poeti Allumiere presieduta da Stefania Cammilletti. Parte della manifestazione si è svolta nell'Aula Nobile del Palazzo Camerale di Allumiere e poi è stato apposto lo striscione "R1PUD1A" sul Palazzo Comunale. All'iniziativa hanno partecipato molte persone. Presenti gli immancabili poeti dell'Apa che, con abili e toccanti parole, hanno toccato i cuori di tutti i presenti e bellissimo il discorso della presidente dell'ANPI di Allumiere, Catia Galimberti, la quale ha toccato i temi di attualità politica.

"Le preziose parole di Cinzia Pettini, referente Emergency della nostra zona, che ci hanno portati empiricamente nella realtà Palestinese, Afghana e Siriana sono state il motivo per cui io, rappresentando tutta la comunità come delegata - dichiara Francesca Scarin, delegata alla Cultura e ai Beni Archeo-Storici-Culturali del Comune di Allumiere - ho voluto fortemente che il nostro Comune aderisse come istituzione. È nostro dovere morale e sociale farsi portatori di Pace: ogni parola, seppur in casa con la famiglia o con gli amici, spesa per la Pace è un sassolino in più per rendere il mondo un posto migliore. Questo è stato solo l'inizio di una serie di iniziative dedicate al mondo di Emergency e della Pace, affinché il germe della guerra venga definitivamente "Ripudiato" da tutto il mondo, come la nostra Costituzione comanda.

Grazie a tutte le istituzioni, alle forze politiche e alle associazioni presenti, grazie a tutti coloro che (anche dal circondario) sono venuti a presiedere a questo appuntamento di Pace. Ora abbiamo piantato il "seme", dobbiamo prendercene cura tutti i giorni! Seguiranno dunque altre iniziative che avranno il via dal periodo della Pasqua e si invitano tutti i cittadini, anche limitrofi, di seguire i canali istituzionali. In questi tempi di crisi è moralmente doveroso da parte di tutti noi prendere parte a queste iniziative. Viva Allumiere, Viva la Pace"

Catia Galimberti, presidente del Circolo Anpi di Allumiere, invece, spiega: "A nome dell'ANPI di Allumiere vorrei esprimere anche a nome di tutte e tutti gli intervenuti a questo convegno un sentito ringraziamento a Emergency, in questa occasione rappresentata da Cinzia Pettini per il generoso impegno profuso nelle zone di guerra in particolare a Gaza, un ringraziamento all’Amministrazione del Comune di Allumiere e alla Delegata alla Cultura e ai Beni Archeo-Storico-Culturali Francesca Scarin per aver aderito alla campagna "R1PUD1A" che sta promuovendo Emergency in tutta Italia.

Si ricorda che Emergency nel mondo è presente in Afghanistan, Eritrea, Gaza, Iraq, Italia, Mediterraneo, Moldavia, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan dove non solo è portatrice di cure mediche ma anche di strutture mediche d'avanguardia. L'adesione a questo convegno anche dell'Associazione APA merita un ringraziamento per aver messo in campo tutta la forza della poesia contrapposta alla guerra, l'armonia e la potenza delle parole contro la disarmonia delle armi. In rappresentanza dei Partigiani d'Italia il sostegno alla campagna R1PUD1A, ispirata all'art. 11 della Costituzione non può che essere sentita e totale. Per rammentare l’art. 11 della Costituzione recita:

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” La nostra Costituzione è scritta con parole chiare, senza lasciare dubbi sulla sua interpretazione, le parole che la compongono sono state cesellate, scolpite dalle nostre madri e padri costituenti a custodia della libertà, della democrazia e dei diritti ed è dichiaratamente antifascista. Emergency con la campagna di sensibilizzazione R1PUD1A in tutti i Comuni d’Italia profondamente condivisa anche dall’ANPI, vuole ricordare l’art. 11 della Costituzione per promuovere i valori della Pace, per dire basta a tutte le guerre. Le vittime delle guerre sono prevalentemente le popolazioni civili, i bambini, gli anziani, i malati, i disabili, le donne coloro che non possono in alcun modo difendersi, le immagini provenienti della popolazione di Gaza sono davanti ai nostri occhi. Le scene di guerra si assomigliano tutte, in tutti gli angoli del mondo i notiziari riportano solo i numeri dei civili morti, ma ogni numero è una vita umana spezzata, una storia cancellata, le vittime civili sono di gran lunga superiori alle vittime militari. Gino Strada il fondatore di Emergency in una sua citazione disse “Ogni guerra ha una costante: il 90% delle vittime sono civili, persone che non hanno mai imbracciato un fucile. Che non sanno neanche perché gli arriva in testa una bomba.” Non ci si può immaginare un futuro di pace per noi stessi e immaginare un futuro di distruzione per altri “I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi”(Gino Strada). In questa giornata si è apposto lo striscione sulla facciata del Comune di Allumiere in osservanza dell'art. 11 Allumiere R1PUD1A la guerra insieme ad altri 500 Comuni d'Italia perché per dirla alla maniera di Gino Strada “Io non sono pacifista. Sono contro la guerra”. Grazie Gino per avere coniugato la medicina all'impegno civile nelle zone martoriate dai conflitti, affermare che la cura è il ricucire le ferite del corpo e della civiltà è un concetto di grande valore etico, dal 2021 con te è venuta a mancare una presenza importante che i volontari di Emergency continuano a portare avanti, come ANPI noi ci sentiamo di dire grazie di esserci".

La vicepresidente dell'associazione Poetica Allumiere, Stefania Cammilletti a nome di tutta l'Apa scrive: "L’APA (Ass. Poetica Allumiere) ha partecipato alla manifestazione R1PUD1A su graditissimo invito ricevuto dalla delegata alla cultura Francesca Scarin, per ribadire l’importanza dell’Art. 11 della Costituzione Italiana e per portare anche la voce della gente qualunque che è contro ogni guerra. Potenti e mercanti ogni giorno decidono le sorti dei popoli senza ascoltare la loro voce, che dice basta alle sofferenze e vuole vivere in Pace.

Per questo, per dare voce ai più deboli, il nostro gruppo, rappresentato in questa occasione da Giulio Caparbi, Sandro Cirilli, Stefania Cammilletti, Anna Sgamma, Angela Sgamma e Velleda Profumo, attraverso un percorso poetico, ha ribadito l’ammirazione per il grande Gino Strada e l’immenso lavoro che Emergency svolge in ogni scenario di guerra. Tra le rime sono emerse le figure più colpite nei conflitti moderni, donne, vecchi e bambini, che rappresentano la maggior parte dei morti, vittime civili inermi e inconsapevoli e una riflessione sulle guerre passate che purtroppo non hanno insegnato nulla. Si è dato risalto, infine, al tema della Pace, bene incommisurabile, con la speranza che questo 2025, Anno Santo, la porti a tutti i popoli che soffrono".

