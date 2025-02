NEPI – Un grave episodio si è verificato martedì scorso all’interno di un’azienda agricola di Nepi, dove due operai sono rimasti intossicati mentre erano impegnati in un intervento di manutenzione.

Nel pomeriggio, i due lavoratori sono entrati in una cisterna per verificare una perdita di gas, ma una volta all’interno sono stati sopraffatti da una grave intossicazione dovuta ai vapori presenti nell'ambiente. Immediatamente dopo l'incidente, sono stati allertati i sanitari del 118, che sono intervenuti prontamente sul posto per prestare le prime cure ai due uomini.

A causa della gravità delle condizioni, gli operai sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale, dove sono stati ricoverati per ulteriori trattamenti e monitoraggio. Le loro condizioni sono risultate critiche, ma al momento non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti.Le forze dell’ordine sono intervenute per accertare le cause dell’incidente e per verificare eventuali violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro all'interno dell’azienda agricola. Si tratta di un episodio che evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza sul posto di lavoro, soprattutto in ambienti ad alto rischio come quello agricolo. Gli operai intossicati sono attualmente sotto osservazione.

