Due incendi a poche ore di distanza a Viterbo e Soriano nel Cimino, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il primo si è verificato ieri sera in un appartamento di via Francesco Baracca 15. Intorno alle 22 i residenti hanno visto del fumo e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che in breve sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo. Non ci sono feriti né intossicati. Il secondo incendio si è sviluppato questa mattina a Soriano nel cimino all’interno di un appartamento di via Ernesto Monaci. Secondo quanto si apprende sarebbe andata a fuoco una canna fumaria. Anche in questo caso non ci sarebbero feriti.