TARQUINIA - «Le tradizioni popolari e il folklore sono una delle ricchezze del nostro territorio». Lo afferma il presidente del consiglio comunale, Alberto Blasi, che ha partecipato a Tolfa, in rappresentanza del Comune di Tarquinia, alla 15esima edizione del “Drappo dei Comuni”.

“Ho avuto il piacere di rappresentare l’amministrazione comunale a questa festa, che ha una lunga storia alle spalle – commenta Blasi -. Ringrazio la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, per la perfetta organizzazione dell’evento e la calorosa accoglienza che ci è stata riservata. È molto importante che nei piccoli comuni si continui a preservare queste trazioni, perché rappresentano le identità e le tradizioni delle comunità locali”.

Per la cronaca il cavallo sorteggiato e abbinato a Tarquinia, Valyrya, è stato eliminato nelle batterie di accesso per le finali. Per il secondo anno consecutivo, invece, il tarquiniese Andrea Ortenzi ha vinto la gara individuale agli anelli come componente del rione “Battaglione”, nella sesta edizione del “Drappo dei Rioni”.

“A lui e a sua figlia, Marika, che ha partecipato al concorso Miss Drappo, vanno i miei ringraziamenti – conclude il presidente del consiglio comunale - per aver rappresentato al meglio Tarquinia”.

Tarquinia presente anche con “Mara Spose Atelier”, della stilista tarquiniese Mara Mazzacane che ha vestito con abiti da sogno le Miss che hanno sfilato in passerella. Bella tra le belle in passerella, anche la figlia Ludovica Bruschi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA