LADISPOLI – Risveglio drammatico in via Sorrento a Ladispoli. Una donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata ferita in modo grave con un martello da un uomo.

Sul posto si sono subito portati gli agenti del commissariato di via Vilnius che lo hanno fermato. La donna è stata invece trasportata al San Camillo. Sul posto anche il pm.

Indaga ora la Polizia coordinata dal commissario capo Fabio De Angelis (segue)