SUTRI – Una serata di emozione, consapevolezza e partecipazione quella andata in scena venerdì a Sutri, dove l’associazione “Donne in Rosa Sutri” ha organizzato una sfilata-evento interamente dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Sutri, si è svolta in un clima di grande coinvolgimento e ha attirato una partecipazione numerosa e sentita, a conferma della forte attenzione della cittadinanza nei confronti di un tema delicato ma centrale per la salute pubblica.

L’evento non è stato soltanto un’occasione di intrattenimento, ma ha saputo coniugare con eleganza momenti di leggerezza e moda a un messaggio profondo di responsabilità e sensibilizzazione. La sfilata ha visto protagoniste donne che, con coraggio e dignità, hanno vissuto o stanno affrontando il percorso della malattia, diventando testimoni dirette dell’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione.«Un sentito ringraziamento va alla presidente dell’associazione, Laura Falcinelli, e alla vicepresidente Angela Latini, che con passione e determinazione portano avanti un impegno costante nella sensibilizzazione su tematiche di grande rilevanza sanitaria e sociale», ha commentato l’assessore Antonio Tosi, presente alla serata insieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il successo dell’iniziativa è anche il risultato della collaborazione tra enti, cittadini e associazioni del territorio, uniti dall’obiettivo comune di diffondere consapevolezza e informazione. Un appuntamento che unisce eleganza e impegno civile, testimoniando la forza delle donne e il valore di una comunità che sceglie di essere presente, solidale e attenta. Un esempio virtuoso che merita di essere sostenuto e replicato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA