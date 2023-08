FIUMICINO - Macabra scoperta a Isola Sacra, dove il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nell’abitazione della stessa. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di giovedì, in un’abitazione su via Coni Zugna. A dare l’allarme è stato un vicino, che ha allertato i carabinieri a causa del cattivo odore che proveniva dalla casa adiacente.

I militari dell’Arma intervenuti hanno forzato la porta ed hanno trovato la donna priva vita, deceduta già da un po’ di tempo e oramai in stato di decomposizione. Sul posto è giunta anche la scientifica per i rilievi di rito e per accertare le effettive cause del decesso. Presente anche un’autoambulanza. Tanta l’apprensione dei cittadini della zona, per il tragico ritrovamento.