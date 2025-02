Si è conclusa con successo la giornata dedicata alla donazione del sangue. Le fiamme gialle viterbesi e la confederazione sindacale italiana Uil hanno risposto con una grande partecipazione all’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Avis comunale “R. Milioni” di Viterbo. Sono stati molti i donatori, anche alla prima esperienza, che hanno voluto effettuare un gesto spontaneo per contribuire a chi versa in stato di necessità e bisogno.

D’altronde la donazione riveste un’importanza cruciale, poiché la carenza endemica di sangue rappresenta una sfida critica per il Sistema Sanitario Nazionale.

Il presidente dell’Avis provinciale, Luigi Ottavio Mechelli, il segretario della Uil di Viterbo Giancarlo e i comandante provinciale della Guardia di Finanza Pasquali ringraziano tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, per la straordinaria sensibilità dimostrata, soprattutto con l’auspicio che i giovani donatori possano intraprendere un percorso stabile di volontariato in questo settore.

