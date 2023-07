CIVITA CASTELLANA – Momento storico per la chiesa diocesana di Civita Castellana: don Pierluigi Quatrini, presentato alla Chiesa come esempio di santità, dopo due anni e mezzo di investigazione, il Tribunale diocesano, formato da presbiteri locali e dal Promotore di Giustizia don Federico Tartaglia (diocesi di Porto Santa Rufina) consegna al Dicastero delle Cause dei Santi gli atti di questa istruttoria, dopo un appuntamento diocesano importante che si svolgerà domenica 9 luglio alle 18 in Cattedrale a Civita Castellana.

E’ stato un tempo ricco di grazia in cui, accanto al lavoro del Tribunale, sono stati raccolti pareri di tanti che hanno conosciuto don Piccolo, raccolto esperienze interessanti di persone che dalla lettura dei libretti pubblicati si sono avvicinate alla figura del Servo di Dio e girato gran parte delle parrocchie della diocesi per far conoscere l’itinerario di fede di questo confratello.

«Non ci ardeva forse il cuore quando era con noi lungo la strada!?». E’ la frase emersa continuamente tra i tanti amici e parrocchiani che l’hanno incontrato. L’esperienza di Chiesa fatta insieme a don Pierluigi nell’Aci, nella pastorale giovanile diocesana e nella sua parrocchia di Manziana è un fuoco che, pur dopo 18 anni dalla sua morte, rimane sempre vivo e anzi continua a irradiare il suo calore.

“Ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno dei cieli”. Caratteristica, degna di nota, del ministero del Servo di Dio e della sua vita di fede è la piccolezza: don Piccolo, come lo avevano nominato i fedeli, essendo il più giovane dei sacerdoti presenti nella parrocchia di Manziana; e lui, quasi per scherzo, lo usa per l’e-mail, per poi diventare nel tempo la sua missione. Piccolo nei gesti e nelle parole, piccolo nel proporsi e nell’accogliere tutti, piccolo nella sua malattia.

«In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre» (Gv 14, 12). E’ la grande promessa del Signore, sempre più reale nella vita della Chiesa e dei santi. Compiere cose più grandi non solo nelle virtù… Chi pensa che l’essenziale dei santi sia la virtù non ha capito niente!

«L’essenza dei santi - spiega la diocesi - è la generativa partecipazione alla vita di Dio, essere associati alla gloria, cioè alla pienezza generativa di Dio che ci vuole tutti salvi. Quella grazia che è brillata nella vita di don Pierluigi brilla ancora, capace di generare vita ancora oggi.