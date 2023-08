LADISPOLI - «Mio marito è stato aggredito da un cane, un meticcio di media taglia marroncino». Ennesimo caso in città e a parlare è la moglie dell’uomo assalito intorno alle 19.30 sulla ciclabile di via Palo Laziale. Secondo il racconto fornito dalla donna, l’animale in realtà si trovava al guinzaglio. Fortunatamente il marito, un disabile in carrozzina, non ha avuto conseguenze gravi. Solo tanta paura e qualche graffio sul costato, oltre ad una maglietta bucata. Il padrone del meticcio si è allontanato praticamente subito come denunciato dalla moglie. «Non c’era volontà di accanimento – prosegue Paola - contro il proprietario. Anzi, inizialmente ci eravamo messi d’accordo affinché risarcisse almeno la polo, una Lacoste. In quel momento ha detto di non avere i soldi dietro e si è allontanato. Praticamente abita in una delle palazzine del quartiere Il Faro, a 50 metri da dove è accaduto l’episodio. Abbiamo atteso invano: il signore non è più tornato indietro e chiaramente non sappiamo come si chiama». La coppia ora passerà alle azioni legali. «Ci recheremo in caserma dai carabinieri per sporgere denuncia. Non sarebbe stato più conveniente chiudere la faccenda in maniera bonaria? Dopo il post social il signora ci ha citofonato, almeno abbiamo apprezzato il gesto». Persone ferite, cuccioli azzannati da cani di taglia superiore. Tanti, troppi casi nell’ultimo anno sia a Ladispoli che a Cerveteri. In quasi tutte le situazioni si è trattato di pitbull, come a luglio quando sul lungomare di via Marina di Palo una turista romana è tornata a casa con il suo povero chihuahua ucciso sotto i suoi occhi. E il pitbull era anche legato al guinzaglio. Identico scenario poco più di un mese fa in via Todi a Cerenova, frazione cerveterana, dove sempre un pitbull era scappato dal giardino di casa raggiungendo e sferrando un attacco letale a un jack russel a passeggio e al guinzaglio della sua padrona rimasta sconvolta e finita al pronto soccorso per il dispiacere. E all’incrocio tra via Firenze e via Flavia a giugno un dogo argentino aveva ferito alla mano un 65enne residente solo per essersi avvicinato ad accarezzarlo.

