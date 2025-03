S. MARINELLA - La presidente del Comitato Cittadino per l’Emergenza Abitativa di Santa Marinella Stefania Abbatiello, torna ad attaccare la Regione Lazio e l’Ater per la lentezza con cui manda avanti le procedure per l’acquisizione dei 47 alloggi popolari da ristrutturare, così come gli allacci della luce ai 10 appartamenti ancora al buio.

«Lo scorso 25 marzo – dice la Abbatiello - è stato sottoscritto l'atto tra l’Ater e l’Enel, per la messa in funzione della centralina elettrica, necessaria per dare corrente ai dieci appartamenti già assegnati ma non abitati per colpa della mancanza della luce e quelle povere famiglie ancora devono entrare in casa nonostante siano trascorsi 24 mesi. Adesso mi rivolgo al presidente Rocca, visto che lei ci ha rifilato una persona che non si attiva minimamente nei riguardi dei cittadini e che oltretutto non fa chiarezza (la persona che la Abbatiello cita è il commissario straordinario dell’Ater Fasoli ndr), ci dica lei come si sta procedendo per l’acquisto degli altri 47 alloggi, considerato che in Comune c’è una lista degli aventi diritto che conta 140 famiglie in attesa di una casa popolare. La società Lunghezza Srl, si è adoperata al fine di portare a compimento tutte le procedure necessarie, sia per allaccio all’Enel, sia per le assicurazioni degli alloggi, così da portare a termine ciò che c’è di pregresso della Aedifica Holding. Il che significa che i vecchi problemi, sono stati tutti risolti e pertanto non c'è più motivo di allungare le attese per l'acquisto degli altri 47 appartamenti».

