LADISPOLI «Abbiamo recepito le nuove richieste per potenziare il servizio, c’è tutta la volontà di risolvere le problematiche». Il vicesindaco e nuovo assessore ai Trasporti, Renzo Marchetti, è fiducioso sulla possibilità che la corsa tagliata, in particolare quella di Valcanneto, possa essere riattivata. In queste settimane hanno protestato pendolari e studenti, soprattutto i giovani sono stati penalizzati dalla cancellazione della linea 33. «Ci è stato chiesto di interfacciarci con la ditta Seatour – prosegue Marchetti a cui abbiamo inoltrato tutte le richieste. Vogliamo favorire di nuovo i collegamenti tra Ladispoli e Cerveteri, e la Seatour ha preparato una sorta di variazione per ovviare alla criticità. Vedremo in queste ore». È più pessimista invece la sindaca etrusca (capofila del servizio al momento è il comune ladispolano). «La proposta mandata da Seatuor in risposta alla nostra richiesta del ripristino della linea 33 non è fattibile – risponde Elena Gubetti -. Il comune di Ladispoli, dopo varie sollecitazioni fatte da me personalmente, visto che la nostra richiesta era stata fatta due settimane fa, senza che ci fossero stati dati riscontri, ci ha inviato una nota. E questa nota, formulata dal gestore del servizio Tpl, è una presa giro per noi e per tutti gli utenti di Cerveteri». I riflettori sono accessi ovviamente sulla 33. «Tutto ciò – aggiunge Gubetti - sta provocando disagi ai pendolari e agli studenti. Chiederò una convocazione urgente di un tavolo in cui devono essere presenti tutti gli attori coinvolti, Seatour e Dec compresi, perché non si può permettere a nessuno di sospendere un servizio essenziale come quello della linea 33. Le ampie rassicurazioni ricevute nell'incontro tenutasi a Ladispoli con il sindaco Grando devono essere rispettate».

LE REAZIONI

In questi giorni si è fatto sentire nuovamente il comitato di zona di Valcanneto che da tempo sta richiamando l’attenzione sulla tematica del trasporto locale. «Il balletto della linea 33 che collega, o meglio collegava Valcanneto con la stazione ferroviaria di Torre in Pietra-Palidoro – si legge in una nota - sta continuando da tempo senza che nessuna decisione venga presa. Le nostre iniziative per far parlare tra di loro le amministrazioni interessate hanno portato ad un incontro tra i referenti del Comune di Ladispoli e Cerveteri, ma a distanza di un mese non si vede luce. Intanto i cittadini, tra cui molti studenti e tanti anziani pure, rimangono a piedi e si devono organizzare alla meglio, anche elemosinando passaggi in auto da amici e parenti».

