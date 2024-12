FIUMICINO - Tragliatella celebra una conquista attesa da anni: il nuovo studio medico che ospita il medico di base è finalmente operativo. La riapertura rappresenta un ritorno a un servizio essenziale per la comunità, privata dal 2022 di un presidio sanitario fisico, nonostante la dedizione della dottoressa Stocco avesse garantito la continuità del servizio medico in condizioni difficili. «Questa è una vittoria per i cittadini”, ha dichiarato Ezio Di Genesio Pagliuca, leader dell’opposizione. Tuttavia, non manca una critica chiara e diretta verso Arsial e la Regione Lazio, invitate a prendersi le proprie responsabilità. La chiusura dello studio era avvenuta per problemi strutturali e di sicurezza: «Non si può pensare che tutto il peso ricada sul Comune. Arsial deve intervenire per rimuovere definitivamente i fattori di rischio», ha sottolineato.

Se la riapertura segna un passo avanti, resta però urgente affrontare altre questioni strutturali che minano la qualità della vita dei residenti, come la rete idrica obsoleta. “

«La salute e la sicurezza dei cittadini di Tragliatella devono essere una priorità condivisa da tutti gli enti coinvolti», ha concluso Ezio Di Genesio Pagliuca Una conquista, quindi, ma anche un richiamo alla responsabilità collettiva per il futuro della comunità.