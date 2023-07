FIUMICINO - Un delfino è stato trovato morto nei pressi di porto Canale. E’ questa la bruttissima storia che ci arriva dalle acque di Fiumicino.

Il primo avvistamento intorno alle 11: si tratta di un esemplare di media grandezza. La Guardia Costiera si è immediatamente attivata per il recupero ed è stato avvertito il veterinario dell’Asl per gli accertamenti.

Ed è proprio qui che si concentreranno le indagini: il delfino è morto per cause naturali oppure dietro ci sta la mano dell’uomo? Saranno gli inquirenti a stabilire cosa sia accaduto, e la speranza è che quanto meno l’essere umano non abbia responsabilità. Per il momento ciò che sappiamo che la corrente ha trasportato il corpo verso la spiaggia Florida Beach.