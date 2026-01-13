LADISPOLI – Proseguono senza sosta i lavori di rifacimento delle strade nelle zone rurali che da anni attendevano interventi strutturali. Dopo la conclusione delle operazioni in zona Monteroni, i cantieri si sposteranno progressivamente su altre arterie del territorio, con l’obiettivo di rinnovare completamente il manto stradale e restituire sicurezza e decoro a zone troppo a lungo dimenticate. Parallelamente, come annunciato più volte da palazzo Falcone, partirà anche il piano di rifacimento dei marciapiedi nella zona centrale della città, con particolare attenzione alle traverse di viale Italia, per migliorare la vivibilità urbana e la sicurezza dei pedoni. L’assessore ai Lavori Pubblici sottolinea il valore e la portata di questo intervento. «Continuiamo a lavorare per restituire a Ladispoli – evidenzia Marco Pierini - un manto stradale degno di questo nome. Per troppo tempo intere zone sono rimaste nell’incuria più totale sul fronte della manutenzione delle strade. In alcuni casi non si interveniva da oltre vent’anni. Questa Amministrazione ha scelto fin dal primo mandato di invertire la rotta e di rimettere in sesto vie e strade in ogni quartiere. Oggi quel lavoro prosegue con un grande piano di riqualificazione che riguarda sia le carreggiate sia i marciapiedi». Finora sono stati investiti circa 11 milioni di euro per rendere le arterie di Ladispoli più sicure, più moderne e più funzionali, a beneficio di una viabilità finalmente efficiente. «Senza questa visione e senza questo sostegno – ammette l’assessore Pierini -, portare avanti un’operazione di tale portata sarebbe stato molto più difficile». Resta naturalmente il tema delle buche, alcune delle quali si sono formate anche in seguito alle forti piogge degli ultimi giorni, così come quello delle radici degli alberi che in alcuni punti rendono la circolazione più complessa: «Anche su questi aspetti – assicura Pierini - siamo lavoro per individuare e applicare le soluzioni migliori».