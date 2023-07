LADISPOLI – Sotto l’effetto di alcol e forse anche di sostanze proibite iniziano a disturbare i bagnanti in spiaggia e anche tanti bambini presenti, sul lungomare di via Santa Marinella. Pronto intervento della volante del commissariato di via Vilnius. Gli agenti però hanno difficoltà inizialmente ad avere la meglio su uno dei due peruviani che li aggredisce e prende anche a testate l’auto di servizio sfondando il finestrino. Alla fine i poliziotti riescono ad immobilizzare soprattutto quello più esagitato. Entrambi i sudamericani vengono condotti in commissariato: uno viene denunciato a piede libero e l’altro arrestato. È in attesa del processo per direttissima. Tre agenti invece finiscono al pronto soccorso per le ferite ricevute. Dieci, 5 e 2 i giorni di prognosi.

