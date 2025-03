TARQUINIA – Il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti e il presidente del consiglio comunale Alberto Blasi esprimono le loro più sentite congratulazioni al cavaliere Daniele Leri per il prestigioso trionfo alla Giostra dell’Anello, inserita nel Secondo Torneo Storico Ascoli Città della Quintana. Nella gara, che ha visto 16 binomi al via, Leri, in sella a Dolce Brigitte, ha conquistato il primo posto totalizzando 1.226 punti, precedendo Lorenzo Mariotti su Capitan Segreto, con 1.200 punti, e Luca Innocenzi su South Africa, con 1.188 punti.

"Un risultato che rende onore non solo a Daniele, ma a tutta la nostra comunità - afferma il sindaco Sposetti -. Siamo orgogliosi di vedere un tarquiniese portare alto il nome della città in rievocazioni storiche di così grande prestigio”.

"La vittoria di Daniele rappresenta un motivo di grande soddisfazione - dichiara il presidente del consiglio comunale Blasi -. È un piacere vedere un cavaliere tarquiniese di tale valore trionfare in un torneo di così alto livello". Nell’ambito delle rievocazioni storiche, il Comune di Tarquinia sta lavorando al Palio dell’Anello, evento che si terrà a fine primavera.

"Il Palio dell’Anello rappresenta un tassello fondamentale della nostra identità", concludono il sindaco Sposetti e il presidente del consiglio comunale Blasi. "Vogliamo che torni a essere un appuntamento imprescindibile della primavera tarquiniese. Stiamo lavorando affinché l’evento abbia una solida organizzazione e un taglio culturale e mediatico all’altezza delle aspettative”.

