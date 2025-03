S. MARINELLA - C’è grande attesa per la selezione interzonale optimist per i Campionati Europei e Mondiali, che si svolgerà da venerdì a domenica a Santa Marinella. A darsi battaglia nelle acque antistanti il porto turistico, saranno oltre 120 giovani velisti provenienti da Sardegna, Toscana e Lazio con il sogno di portare a casa la qualificazione nazionale. Dopo il successo della regata zonale ILCA e del campionato invernale derive, Santa Marinella torna protagonista, preparandosi ad accogliere la classe giovanile per eccellenza che ha sfornato negli ultimi anni campioni gente come Marco Gradoni, vincitore della Youth America’s Cup al timone di Luna Rossa.

Ancora una volta la partnership tra il Marina di Santa Marinella dell’Avvocato Antonio D’Amelio, da sempre promotore e sostenitore dell’attività velica giovanile e il Planet Sail Bracciano di Gabriele Ponzi e Lorena Avincola, organizzatori dell’evento, ha contribuito con il pieno sostegno delle autorità locali e portuali, a portare nelle acque tecniche e spettacolari del litorale, una regata di grande prestigio e valore come riconosciuto dalla Federazione Italiana Vela del Lazio presieduta da Carlo Cacioppo che da subito ha dimostrato il massimo sostegno al circolo organizzatore e al suo team in acqua coordinato dal direttore sportivo Marco Midolo.

La cerimonia di premiazione pubblica si svolgerà alle ore 17.00 del 16 marzo nella terrazza panoramica del Marina alla presenza delle autorità locali, comitato di regata e comitato organizzatore.

