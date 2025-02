TARQUINIA - «Da sempre lancio l’allarme sulle criticità dei nostri fiumi Mignone e Marta e sul rischio concreto di esondazioni. Oggi ci troviamo di fronte a un disastro annunciato: i fiumi sono esondati e la valle del Mignone è completamente allagata come alcune zone limitrofe al Marta. I danni sono incalcolabili, soprattutto per le aziende agricole che da queste terre traggono il loro sostentamento». Alberto Tosoni, ex presidente dell'Università Agraria di Tarquinia e attualmente consigliere di opposizione del Comune di Tarquinia parla di un «disastro annunciato». «Non possiamo più accettare che eventi di questa portata vengano trattati come emergenze impreviste - dice Tosoni - Il dissesto idrogeologico è un problema noto, prevedibile e ampiamente documentato. Le soluzioni tampone, eseguite di recente e seppur importanti, non risolvono il problema nel lungo periodo. Questo territorio ha bisogno di interventi strutturali seri, non di proclami o promesse che vengono dimenticate non appena l’acqua si ritira. Le cause di questa esondazione sono molteplici e riconducibili alla mancanza di una manutenzione programmata degli alvei fluviali e all’otturazione dei ponti nel caso del Mignone, restrittivo ed ostacolante poi quello dismesso. È urgente un maggiore interesse per la sicurezza idrogeologica del territorio. Abbiamo assistito a un progressivo deterioramento della rete di scolo e a interventi tardivi e parziali che non hanno risolto i problemi alla radice. Ogni anno, con l’arrivo delle piogge più intense, siamo costretti a sperare di non fare la conta dei danni. Invece, oggi ci troviamo a chiedere aiuto per rimediare a situazioni che, con una programmazione adeguata, si sarebbero potute sicuramente attenuare».

«Oggi l’intero comparto agricolo locale è sott’acqua - dice Tosoni - con ettari di coltivazioni sommersi, terreni che saranno incoltivabili per mesi e famiglie isolate, soccorse grazie alla sinergia delle forze dell’ordine, Polizia locale, dell’Aeopc e dei Vigili del fuoco. Chi garantirà che l’anno prossimo non accada di nuovo? Ribadisco la necessità di un piano di intervento concreto e immediato per risarcire gli agricoltori colpiti, ma soprattutto servono azioni strutturali per mettere in sicurezza l’intera area e impedire che il Mignone e Marta diventino una minaccia costante per chi vive e lavora qui. La politica ha il dovere di ascoltare e agire prima che sia troppo tardi. Per questo chiedo con forza che si passi subito dalle parole ai fatti. Non basta dichiarare lo stato di emergenza e attendere i fondi regionali o statali: bisogna investire nella prevenzione, rafforzare gli argini, sistemare i ponti, migliorare il deflusso delle acque e ripristinare quelle opere idrauliche che sono fondamentali per la sicurezza del nostro territorio. Mi appello alle istituzioni, alle amministrazioni locali e agli enti preposti affinché si assumano le proprie responsabilità e lavorino per una soluzione definitiva. Non possiamo più permetterci di rincorrere le emergenze. È tempo di una politica che guardi avanti, che pianifichi e che garantisca sicurezza e stabilità a chi vive e lavora nella nostra terra».

©RIPRODUZIONE RISERVATA