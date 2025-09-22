CERVETERI – In lutto la comunità di Campo di Mare per la scomparsa di Franco. Figura simbolo del litorale e storico titolare del bar aperto nel 1973, è stato un punto di riferimento per generazioni di residenti e di villeggianti. La notizia è stata condivisa dalla sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, che in un post ha ricordato l’uomo, e il suo storico ruolo nella vita della frazione balneare. «Campo di Mare non sarà più la stessa da oggi – scrive pubblicamente il primo cittadino – perché ci ha lasciati Franco. Non era solo il titolare di un bar. Era un pezzo della nostra storia, una presenza costante, un punto fermo per chiunque abbia vissuto o amato il nostro mare. Nel suo bar sono cresciute intere generazioni: bambini che nel tempo sono diventati adulti, famiglie che lì hanno condiviso estati indimenticabili, amici che hanno trovato in quel posto il loro ritrovo. Per tutti, quel posto non era soltanto un locale: era casa». Due anni fa l’attività aveva festeggiato mezzo secolo. «Ricordo bene – prosegue Gubetti - quanto fosse orgoglioso, pieno di entusiasmo e di energia, proprio come il primo giorno. Franco era una certezza: sempre aperto, sempre sorridente, sempre pronto ad accoglierti con una colazione, un gelato o semplicemente con una parola di amicizia. Per me Franco non era solo “il Bar di Campo di Mare”: era un punto di riferimento personale. Mi ha accolto sempre a braccia aperte, mi è stato vicino nei momenti importanti, pronto a darmi un consiglio sincero e, quando serviva, anche un rimprovero affettuoso. Era così: vero, schietto, autentico». Anche ieri mattina il suo bar era aperto. «Lui avrebbe voluto così – conclude la sindaca -, alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia va la mia più profonda vicinanza. Non piangiamo solo un uomo, ma un simbolo, un amico, una parte di noi. Ha fatto del suo lavoro la sua passione e che rappresenta un simbolo di una generazione, che lentamente se ne sta andando, persone che si sono costruite tutte da sole, con il loro impegno e la loro dedizione». I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Francesco d’Assisi di Cerenova.

