TARQUINIA – Da oggi al 13 settembre, Tarquinia Lido diventerà il palcoscenico del Campionato Mondiale Dart 18, un evento di grande prestigio per la città e per gli appassionati di vela. Organizzato dall’a.s.d. Assonautica Tarquinia G. Maffei e dalla Dart 18 Italia asd, presieduta da Giorgio Vincenti, l’evento ha ricevuto il patrocinio e il contributo del Comune di Tarquinia. Con 92 equipaggi e un totale di 184 partecipanti, la competizione vedrà la partecipazione di una giuria internazionale composta da cinque giudici e un comitato di regata con altri cinque ufficiali. La giornata di oggi sarà dedicata all’accoglienza dei partecipanti e alle registrazioni, mentre le attività inizieranno ufficialmente domani.

Domani i primi velisti entreranno in azione con una “practice race”, seguita dalla cerimonia di apertura alle 18,30 in piazza Matteotti, a Tarquinia paese. Durante la cerimonia, tutti gli equipaggi sfileranno con le rispettive bandiere nazionali, creando un’atmosfera internazionale e festosa.

Le regate ufficiali inizieranno domenica 8 settembre e continueranno fino al 13 settembre, con una pausa prevista per il giorno 11. Tuttavia, se le condizioni meteorologiche o altri fattori tecnici lo richiederanno, anche la giornata libera potrebbe essere utilizzata per le competizioni. In alternativa, gli equipaggi avranno l’opportunità di esplorare il centro storico di Tarquinia e la famosa necropoli, grazie a una visita organizzata in collaborazione con Claudia Moroni.

La segreteria dell’evento e alcuni servizi logistici sono stati allestiti presso il Camping Tuscia Tirrenica, con le imbarcazioni posizionate in un’area dedicata sulla spiaggia adiacente. È stata inoltre installata una tensostruttura sulla spiaggia, per creare un’area village riservata agli iscritti e agli accompagnatori.

Oltre alle regate, l’area village ospiterà numerose attività sociali e di intrattenimento, comprese cene e musica, per garantire un’esperienza memorabile a tutti i partecipanti. La cerimonia di premiazione si terrà il 13 settembre, alle ore 16, presso l’area village, concludendo così una settimana di sport e divertimento a Tarquinia Lido.

