CERVETERI – Aveva appena dato fuoco alla vegetazione alle spalle dello scalo ferroviario di Cerenova. Tra via Campo di Mare e via del Giglio però un residente si è accorto di tutto e ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine che sono intervenute presto, con i carabinieri della stazione locale, individuando e denunciando il piromane, un 55enne del posto. I pompieri di via Fontana Morella hanno spento subito il rogo con la squadra 26 nel primo pomeriggio di domenica. Ad accorgersi della sua presenza è stato un testimone che ha lanciato subito l’allarme a chi di dovere e si è messo pure ad inseguirlo. «Ho visto quel tizio mentre si piegava per dare fuoco alla vegetazione senza alcun motivo – racconta pubblicamente Fabio Picchioni – e ho iniziato a correre verso di lui mentre ero a passeggio con i miei cani. Ho chiamato i vigili del fuoco, poi sono arrivati subito le forze dell'ordine e alla fine però è stato trovato. Mi sono trattenuto in caserma con i carabinieri e vigili del fuoco per molto tempo che ringrazio per la velocità dell’intervento». Il sospetto è che l’uomo si sia reso responsabile anche di altre azioni incendiarie avvenute sul territorio etrusco a giugno e anche nel mese precedente. Un raid dietro l’altro, tra via dell’Infernaccio, via Castel Campanile e via Madonna dei Canneti che ha costretto vigili del fuoco e protezione civile, anche con il sostegno degli elicotteri, a riportare la situazione alla normalità dopo le lunghe opere di spegnimento. Sarà compito degli investigatori ora capire se ci possa essere un collegamento tra i vari roghi.

Proprio in questi giorni la sindaca, Elena Gubetti, ha firmato anche l’ordinanza anti-incendi in un periodo in cui aumenta notevolmente il rischio di roghi a causa delle alte temperature e della siccità. Nulla a che vedere però con le azioni mirate dei piromani ma spesso le cause sono dovute all’incuria e all’inciviltà delle persone, tra chi getta a terra i mozziconi di sigaretta e chi dà fuoco ai rifiuti in campagna senza i dovuti accorgimenti.

