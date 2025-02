ALLUMIERE - Allumiere si prepara a dire "No alla guerra".

Il 28 febbraio la comunità allumierasca ospiterà la referente di Emergency Cinzia Pettini che insieme alla presidentessa della sezione locale ANPI Catia Galimberti e la delegata alla Cultura e ai Beni Archeo-Storici-Culturali Francesca Scarin, illustreranno le motivazioni per cui è necessario parlare di Pace.

Verranno affissi degli striscioni richiamanti la campagna di Emergency "R1PUD1A" e si proseguirà con una manifestazione al Palazzo Camerale di Allumiere. Presenti gli immancabili porti dell'APA che declameranno poesie a sostegno della pace in tutto il mondo.

"È un mondo devastato da crisi umanitarie, da guerra, crimini contro l'umanità e soprattutto morte dunque è nostro dovere gridare a gran voce la necessità della Pace - commenta la delegara alla Cultura, Francesca Scarin - nel nostro piccolo dobbiamo dare dei segnali, delle scosse affinché il germe della guerra venga totalmente annientato. Ognuno di noi può farsi portatore di Pace è per questo che invito tutti a venire il 28 febbraio ed ascoltare le motivazioni per cui la nostra comunità ha scelto di sostenere la pace nel mondo e dire stop ai crimini di guerra attualmente in corso". ©RIPRODUZIONE RISERVATA