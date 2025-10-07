TARQUINIA - Il "Campo di Volo Tarquinia" a San Giorgio, per un giorno luogo di gioco per i cuori blu, i ragazzi dell’associazione autismo di Tarquinia che si sono intrattenuti alla scoperta dei velivoli ultraleggeri presenti sulla pista di volo.

Complice la meravigliosa giornata autunnale di sole, sui prati in concessione al Club dall’Università Agraria di Tarquinia dal 1989, è stato allestito anche un piccolo buffet di benvenuto, permettendo di rompere il ghiaccio anche ai più timidi.

La voglia di fare foto e video però si è trasformata presto in curiosità di salire a bordo e poi, perché no, di fare un giro; così i soci piloti del Club si sono resi disponibili ad accendere i motori dei propri velivoli per accontentare i ragazzi in una esplosione di euforia. Nel corso del pomeriggio sono intervenuti gli amici del Campo di volo "Pegaso Delta Top" invitati ad effettuare qualche volo sui cieli del campo e i soci dell’associazione radioamatoriale Uri di Tarquinia, sempre pronti anche con le proprie attrezzature portatili, a dare ausilio con i piloti in volo del Club tarquiniese, alle operazioni di Protezione civile sui territori. In un' atmosfera di allegria e tra giochi rigorosamente all’aria aperta, con gli immancabili amici a 4 zampe, è sopraggiunto il crepuscolo e il momento di salutarsi, non senza essersi dati però, appuntamento alla prossima occasione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA