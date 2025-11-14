VITERBO – “Accolgo con grande soddisfazione lo stanziamento di oltre 410 mila euro da parte del ministero della Cultura per il potenziamento delle biblioteche nella Tuscia, un territorio ricco di storia, identità e patrimonio culturale”.

Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati.

“Si tratta – spiega – di contributi per un ammontare complessivo di 411.263,56 euro finalizzati all’acquisto di libri: una misura che non solo incentiva la lettura, ma valorizza l’intera filiera editoriale e restituisce centralità ai presidi culturali territoriali”. I fondi saranno distribuiti tra Comuni ed Enti consorziali, tra cui Viterbo (€ 12.669,58 al Consorzio biblioteche Ardenti; € 12.669,58 alla Provincia Serafica Frati Cappuccini; € 12.669,58 al Centro Studi Criminologici; € 12.669.58 al Centro ricerche Storia Alto Lazio); Civita Castellana (€ 15.836,98); Vignanello (€ 12.669,58); Acquapendente (€ 12.669,58); Montefiascone (€ 12.669,58); Nepi (€ 12.669,58); Ronciglione (€ 12.669,58); Bolsena (€ 12.669,58); Tarquinia (€ 12.669,58); Canino (€ 15.836,98); Ischia di Castro (€ 12.669,58); Vetralla (€ 12.669,58); Gradoli (€ 12.669,58); Capranica (€ 12.669,58); Carbognano (€ 12.669,58); Canepina (€ 12.669,58); Vasanello (€ 12.669,58); Fabrica di Roma (€ 12.669,58); Faleria (€ 15.836,98); Calcata (€ 5.836,98); San Lorenzo Nuovo (€ 12.669,58); Gallese (€ 12.669,58); Valentano (€ 12.669,58); Blera (€ 12.669,58); Bassano in Teverina (€ 12.669,58); Oriolo Romano (€ 15.836,98); Montalto di Castro (€ 12.669,58); Soriano nel Cimino (€ 12.669,58); Grotte di Castro (€ 12.669,58).

“Ringrazio il ministro Giuli per l’impegno costante verso una cultura diffusa e accessibile, capace di generare conoscenza, coesione e crescita. Questo intervento – conclude il presidente Rotelli – rappresenta un investimento nel capitale umano e civile del nostro territorio e dimostra, ancora una volta, che la cultura è motore di sviluppo e leva strategica per il futuro”.

©riproduzione riservata