LADISPOLI – Un altro crollo nella zona di Palo Laziale, stavolta non all’interno del bosco ma sul marciapiede di via dei Delfini. E solo per miracolo quel pino venuto giù non ha colpito alcuni sportivi che, come ogni giorno, stavano transitando da quelle parti. «Quell’albero è caduto e si sapeva che avrebbe fatto quella fine», è il commento di Paolo D’Annibale, residente della zona. In realtà altri cittadini hanno puntato il dito contro la manutenzione degli arbusti. «Non serviva un genio per capire che sarebbe caduto – è il pensiero di Massimo – come non serviva un agronomo per capire che su quella chioma andava fatta pulizia». Sono subito intervenuti i volontari delle guardie ecozoofile che hanno delimitato il punto del crollo. Albero che per altro, con le sue radici, ha sfondato anche il marciapiede ribaltandosi. Il pino si è rovesciato non sulla carreggiata ma verso la recinzione del bosco. Sul caso è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici. «È chiaro che ora dovranno essere fatte delle attente valutazioni – chiarisce Marco Pierini – anche sullo stato di salute delle altre piante esterne. Non possiamo permetterci ulteriori incidenti. Incaricheremo qualche figura esperta nei prossimi giorni per questioni di sicurezza e per l’incolumità pubblica». L’impressione è che la zona di Palo Laziale possa dire addio ad alcuni dei più antichi pini.

