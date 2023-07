CAPRAROLA – C’era anche Cpn–Cooperativa produttori nocciole, tra i partecipanti alla conferenza online “Niente acqua, troppa acqua: l’impatto della crisi climatica sul ciclo idrologico, le risposte dell’Agricoltura 4.0”, svoltasi mercoledì e trasmessa sul canale YouTube di xFarm Technologies. Tema dell’incontro è stato come l’agroalimentare italiano sta rispondendo alle irregolarità del ciclo idrologico, tra siccità e alluvioni, fenomeni che negli scorsi mesi hanno raggiunto dimensioni critiche nella pianura padana e in Emilia-Romagna.

Sono intervenuti esperti da grandi aziende, startupper e ricercatori di alto livello, tra cui Matteo Vanotti e Alessandro Bucciarelli, rispettivamente ceo e direttore dei prodotti agronomici e della ricerca e sviluppo di xFarm Technologies. Cpn è stata presente tra i relatori con Gianluca Santinelli, titolare dello studio agronomico Santinelli di Caprarola e agronomo specializzato nella coltivazione di alberi da frutto, in particolare del nocciolo. Ha moderato i lavori la giornalista Valentina Saini, specializzata in innovazione, sostenibilità, pesca e agricoltura.

La conferenza, organizzata da Bericus e patrocinata da xFarm technologies, tech company che supporta la digitalizzazione dell’agroalimentare in Europa e nel resto del mondo, è stata strutturata in tre tavole rotonde: la prima sull’impatto della crisi climatica sul ciclo idrologico; la seconda sulle risposte messe in campo dall’agroalimentare italiano; la terza sulle possibili soluzioni offerte dall’Agricoltura 4.0, grazie all’uso di tecnologie come l’intelligenza artificiale, la computer vision e altre.

Cpn, che riunisce aziende operanti in un settore fondamentale per l’economia della Tuscia viterbese come quello delle nocciole, prosegue nel suo impegno in prima linea per promuovere l’innovazione e la sostenibilità ambientale in agricoltura, attraverso importanti sinergie istituzionali e scientifiche e l’implementazione presso i propri soci di tecnologie all’avanguardia che coniughino un’agricoltura di eccellenza con il rispetto dell’ambiente.