ALLUMIERE - Prosegue l’attività del Partito Democratico di Allumiere con l’iniziativa “Costruire la PACE”: l’iniziativa si terrà il prossimo 24 marzo alle ore 17.30 presso l’Auditorium comunale in piazza della Repubblica.

“Come Partito Democratico - spiegano dal direttivo del circolo piddino di Allumiere - siamo orgogliosi di presentare questa iniziativa, importante e urgente. La parola “pace” non è riconducibile ad uno specifico movimento, partito o schieramento, e non può essere ridotta ad un singolo dibattito o a sterili commenti e post sui social: la pace è un sentimento di massa e rappresenta un’ambizione intergenerazionale. In questo dimensione e con questi presupposti, è fondamentale portare avanti uno spirito dialogico. Siamo lieti di ospitare come relatore Giuseppe Provenzano, Deputato e Responsabile Esteri, Europa, Cooperazione internazionale nella segreteria nazionale del PD”.

Da rilevare che a questo incontro sará presente a questa iniziativa Matteo Castorino, membro della segreteria provinciale del Partito Democratico, il quale ha promosso l'iniziativa “Provincia di Pace”. Castorino si occupa di teoria degli ordinamenti e filosofia del diritto, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università La Sapienza di Roma. “Invitiamo tutte le persone interessate a partecipare - concludono dal direttivo del Pd di Allumiere - L’iniziativa si inserisce come attività del coordinamento PD litorale nord e come tappa del percorso “Provincia di Pace” promosso dalla segreteria del PD Provincia di Roma, tavolo per la pace.

