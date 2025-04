CERVETERI – Poco più di 80mila euro per il litorale etrusco, 111mila per quello ladispolano. Pioggia di fondi della Regione Lazio in vista della prossima stagione balneare. È stata la giunta a stanziarli, su proposta della vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli. E tra i 24 comuni laziali c’è anche Cerveteri, appunto, chiamato quanto prima a sviluppare un progetto per migliorare gli accessi sulle spiagge libere (anche e soprattutto per i disabili naturalmente) e la sicurezza con l’innesto dei bagnini e delle rispettive postazioni. Lo conferma la sindaca cerveterana. «Ringraziamo per il contributo economico – risponde Elena Gubetti – naturalmente questi fondi verranno utilizzati per gli assistenti bagnanti nella stagione estiva e per provvedere alla pulizia degli arenili di Campo di Mare». C’è una novità rispetto al passato: per i diversamente abili si punterà ad ottenere altre risorse. «Precisamente – aggiunge sempre il primo cittadino – utilizzeremo i fondi Blu Economy, che sono sempre della Regione, per “Liberamente”, la nostra spiaggia inclusiva su cui abbiamo sempre puntato negli ultimi anni». La Pisana, provvedimento alla mano, dichiarerà ammissibile tutte le spese inerenti a quelle attività che siano state effettuate nel corso della stagione balneare 2025, dal 1° maggio al 30 settembre. C’è un calcolo matematico per lo stanziamento dei soldi. Cerveteri, ad esempio, al primo gennaio 2024 ha censito 37.973 abitanti con una linea demaniale di tre chilometri. Ladispoli 40.855 residenti con il doppio praticamente del tratto costiero. «Abbiamo stanziato risorse importanti per valorizzare il litorale laziale e garantire spiagge più sicure e accessibili. Un intervento concreto a supporto dei comuni costieri e delle isole, per una stagione balneare all’insegna della sicurezza, della sostenibilità e della fruibilità», è quanto dichiarato pubblicamente dall’assessore Roberta Angelilli.

