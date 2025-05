TARQUINIA - L’istituto di istruzione superiore di Tarquinia, Vincenzo Cardarelli, alla scoperta di cosa c’è nel meraviglioso cielo sopra di noi. Il tema sarà affrontato nel corso della conferenza che si terrà oggi alle 17,30 presso la sala dell’associazione Società Tarquiniese Arte e Storia (Stas), nella Sala Sacchetti di Palazzo dei Priori in via dell’ Archetto n 4.

«Il nostro istituto durante i mesi di febbraio e marzo ha invitato i componenti del Grag, in particolare Antonio Eugenio Giarrusso a tenere un ciclo di lezioni sull’astronomia - spiegano dal Cardarelli - Il 6 marzo dalle 18 alle 22 si è tenuta l’Osservazione astronomica direttamente sul campo. Alcuni membri del Grag hanno portato cannocchiali professionali per permettere agli studenti di osservare gli astri direttamente, perché la teoria è affascinante, ma vedere ciò che si studia non ha prezzo. Gli studenti hanno risposto con grande entusiasmo, selezionare 50 partecipanti su 90 candidature è stato difficile, ma questi corsi verranno riproposti senza dubbio».

Oggi ci sarà la serata conclusiva in cui i relatori riproporranno in modo sintetico quanto detto nel corso, presenteranno la loro associazione, proponendo la partecipazione a studenti e appassionati e quindi consegneranno gli attestati ai ragazzi.

La dirigente scolastica Laura Piroli ha manifestato grande interesse per l’attività e si è adoperata in più occasioni per aiutare a risolvere i problemi che un progetto tanto ampio può incontrare. Le prof.sse Daniela Ricci e Paola Moretti, organizzatrici dell’evento, ringraziano la Stas e la sua presidente Alessandra Sileoni «per accogliere sempre presso le proprie strutture gli studenti con piena disponibilità, il personale scolastico, ladirigente Laura Piroli e la Dsga Monia Meraviglia per aver permesso e coadiuvato in tanti momenti l’effettuazione del corso».

