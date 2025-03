FIUMICINO - Un’opportunità per crescere professionalemente e preseguire il proprio percorso di avviamento al lavoro: proseguono le iscrizioni ai primi anni dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) al C.F.P. Fiumicino a Parco Leonardo in Via Copenaghen, 54 (quartiere Le Pleiadi).

A seguito del periodo dedicato alle iscrizioni online sul portale SIDI del MIUR (21.01.2025-10.02.2025), gli studenti frequentanti le terze classi delle scuole medie possono iscriversi direttamente presso il Centro di Formazione professionale fino al 30 giugno 2025. Dal 11 febbraio 2025 al 30 giugno 2025 le iscrizioni verranno prese in formato cartaceo e inserite in fasi alterne sul portale. L’offerta formativa interessa i seguenti percorsi di IeFP:

– I anno “Operatore del Benessere Erogazione dei Servizi di Trattamento Estetico”

– I anno “Operatore del Benessere Erogazione dei Trattamenti di Acconciatura”

– I anno “Operatore Elettrico Installazione Manutenzione di Impianti Elettrici”

I genitori possono visionare i locali del C.F.P. Fiumicino e confrontarsi con i Docenti, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento. I corsi sono di durata quadriennale, al terzo anno gli studenti conseguono l’Attestato di Qualifica Professionale, al quarto anno il Diploma Professionale di IV livello EQF e l’Attestato del Percorso “A” con valore di Specializzazione abilitante all’Esercizio dell’Attività Professionale. Si possono iscrivere ai secondi e terzi anni dei corsi IeFP anche gli studenti provenienti da altri istituti formativi e scolastici attraverso la normativa delle passerelle. I corsi sono gratuiti, non si pagano tasse di iscrizione, di esame, compreso i materiali e sussidi didattici.