«CORCHIANO ha ottenuto il triste primato di essere unico comune italiano privo di agenti di polizia locale». Lo dice il consigliere comunale Bengasi Battisti, che spiega: «È veramente triste l’assenza della figura del vigile che fin dalle prime ore del mattino era presente nelle scuole per assicurare l’ingresso dei bambini a scuola. La figura indispensabile che presiede i momenti significativi della Comunità e vigila sulle nostra nostra quotidianità nel nostro comune è praticamente scomparsa.

Non abbiamo più che si occupa dell’ordine pubblico, di garantire la sicurezza dei cittadini e dei giovani all’interno del nostro territorio comunale. Situazione insostenibile e rischiosa per un comune ormai privo di punti riferimento che crea disorientamento e preoccupazione ai cittadini - sottolinea Battisti -. Senza agenti di polizia locale nessun controllo per le nuove residenze, nessun controllo del rispetto di leggi e norme , nessun controllo di polizia mortuaria, nessun controllo edilizio, nessun controllo di quelle aree della città invase dal degrado e dalla illegalità. Non è la nostra città, non è quello che volevamo e non è quello che abbiamo costruito con tanti sacrifici e in tanti anni di politiche condivise».

«Ci chiediamo a chi fa comodo tutto questo. Abbiamo ovviamente segnalato alla prefettura questa grave carenza che appare una gravissima e ulteriore violazione di legge. Inoltre abbiamo richiesto un consiglio comunale aperto per avere spiegazioni in merito e imporre una immediata soluzione. Un comune senza azioni concrete per affermare legalità e sicurezza è nemico del bene comune, conclude il consigliere comunale.

