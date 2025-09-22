CERVETERI - Una luce che si affievolisce giorno dopo giorno, fino a spegnersi del tutto. L’Alzheimer è una patologia neurodegenerativa che compromette progressivamente la memoria, le funzioni cognitive, il comportamento e, infine, anche le più semplici attività quotidiane. Una malattia che, ad oggi, non ha ancora una cura. Solo in Italia, ne sono affette oltre 600mila persone; secondo le stime, nel mondo i casi potrebbero arrivare a 139 milioni entro il 2050. Per accendere l’attenzione e promuovere la consapevolezza su questa importante tematica, la sezione locale dell’Auser organizza, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, il convegno “Invecchiamento con prevenzione e consapevolezza”, che si terrà domani alle 16:00 presso Sala Ruspoli a Cerveteri. L’incontro sarà un’occasione per riflettere e approfondire il tema grazie all’intervento di esperti e professionisti del settore socio-sanitario. «Ringrazio sentitamente l’Auser, e in particolare la referente Cinzia Palloni, per aver promosso questo importante momento di confronto – commenta la sindaca Elena Gubetti –. È il primo di una serie di appuntamenti divulgativi che animeranno l’autunno».

