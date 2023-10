CIVITAVECCHIA – Il giudice ha convalidato l’arresto del 46enne, bloccato domenica dai Carabinieri mentre inseguiva la sua ex con un machete a viale Baccelli.

Ieri si è espressa la dottoressa Mellaro: a carico dell’uomo è stato disposto l’obbligo di firma in caserma, in attesa del processo con rito abbreviato, che lo vedrà accusato di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma.

Sarà l’avvocato Renato Cozzella ad occuparsi della sua difesa, mentre stanno emergendo i particolari di quanto accaduto intorno alle 13 di domenica.

A quanto pare il 46enne era già stato allontanato dalla ex per fatti di violenza, attraverso l’applicazione del cosiddetto “codice rosso”, nato per tutelare le vittime.

Quando è scattato l’allarme, le pattuglie delle forze dell’ordine sono accorse numerose sul posto indicato nella segnalazione al 112.

Parapiglia al momento dell’arresto, mentre la donna, provata dall’evento, è stata soccorsa dal personale di un’ambulanza precedentemente allertato.

I Carabinieri che seguono le indagini hanno già ascoltato alcuni testimoni che hanno assistito all’accaduto.

Sul tavolo del pm sono già arrivati gli atti necessari per avere un quadro chiaro della vicenda.

