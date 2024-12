SANTA MARINELLA - Conto alla rovescia per l'avvio dei lavori relativi alla realizzazione della “Casa di Comunità”. Attraverso una missiva ufficiale della Asl Rm 4 a firma del Direttore Generale dott. Di Cicco, si dà comunicazione sullo stato di avanzamento dell'iter burocratico relativo alla conclusione della fase progettuale e al conseguente avvio di trasformazione della struttura in presidio sanitario.

L'ultimo passaggio consiste nella conferenza di servizi prevista entro la fine dell'anno, dopodiché, da cronoprogramma, l'inizio dei lavori per la costruzione della Casa di Comunità a Santa Marinella è previsto per gennaio 2025, mentre la conclusione dei lavori è fissata per gennaio 2026. Questa nuova struttura sanitaria rappresenta un significativo passo avanti nella qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, in linea con l'impegno del Comune e della Asl Rm 4 per il miglioramento della sanità territoriale. Il Sindaco ha espresso soddisfazione per il progetto, sottolineando l'importanza della Casa di Comunità per la salute e il benessere dei cittadini. “Questo intervento – dice Tidei - segna una svolta nella cura dei nostri concittadini e nella gestione delle esigenze sanitarie locali. La Casa di Comunità rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per la salute del territorio, un servizio accessibile e di qualità che contribuirà a ridurre il carico sugli ospedali, in particolar modo su quello di Civitavecchia e a migliorare l'assistenza primaria”.

La struttura sarà dotata di spazi moderni e attrezzature all'avanguardia, con l'obiettivo di offrire una vasta gamma di servizi specialistici. Il Sindaco ha anche evidenziato il continuo impegno delle istituzioni nel garantire, tra mille difficoltà, una sanità sempre più vicina ai cittadini, con particolare attenzione alle necessità delle aree più periferiche.

“Siamo orgogliosi – conclude Tidei - di aver dato il via al progetto tanto atteso, in stretta collaborazione con al Asl Rm 4 e siamo certi che la Casa di Comunità contribuirà in modo sostanziale a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”. “C'è molta soddisfazione nel constatare che siamo giunti finalmente alle battute finali di questo lungo iter progettuale per l'inizio dei lavori per la Casa della Salute di Santa Marinella - aggiunge il delegato alla sanità Alessio Manuelli - un progetto che rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento della sanità sul nostro territorio. Questo nuovo servizio sanitario, che vedrà la luce entro il gennaio 2026, garantirà ai cittadini un accesso rapido e diretto a cure primarie e specialistiche, migliorando sensibilmente la qualità dell’assistenza sanitaria. La Casa della Salute non solo risponde a una necessità crescente di servizi sanitari più vicini alla popolazione, ma è anche un segno tangibile dell'impegno delle varie istituzioni, che ringrazio fortemente, a garantire pari opportunità di accesso alle cure, indipendentemente dalla posizione geografica. Questo investimento conferma il nostro impegno a potenziare la sanità territoriale, rendendo il sistema sanitario più capillare, efficiente e vicino alle esigenze della comunità”.

