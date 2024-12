TARQUINIA - Il conto alla rovescia è iniziato. Sono aperte le iscrizioni per la “10km del Mare – Nature Run”, l'evento sportivo che domenica 22 settembre vedrà il Lido e le Saline di Tarquinia protagonisti di una giornata dedicata al running e allo sport. La gara podistica partirà alle 10 dal lungomare di Tarquinia, con ritrovo fissato alle 8:30, e si snoderà tra lo splendido scenario naturale dell'oasi delle Saline. Il percorso è ideale sia per i runner esperti a caccia di record che per chi è alle prime armi. I primi 250 iscritti riceveranno una maglia tecnica e un premio di categoria, con la premiazione basata sui prodotti tipici locali per promuovere il territorio.

Premiazioni e trofei speciali

Ai vincitori assoluti – primi tre uomini e prime tre donne al traguardo – un pacco di prodotti tra salumi, miele dell’Apicoltura Ercolani, vini dell’Azienda Muscari Tomajoli, prodotti per il corpo offerti da Mirtilli e Merletti e buoni cena nei ristoranti Namo Ristobottega, Podere Giulio e Las Vegas. Per le categorie, invece, si va dai prodotti alimentari per le prime tre posizioni, passando al miele Ercolani da mezzo chilo dalla quarta alla sesta posizione e a una bottiglia di vino per chi arriva tra la settima e la decima piazza: per tutti gli altri, miele da 250 grammi sino a esaurimento. Non mancheranno gadget e il pacco ristoro. Premiazione prevista anche per i gruppi più numerosi: premi in natura del valore rispettivamente di 150, 100 e 50 euro per i tre gruppi più numerosi con almeno 15 atleti al traguardo.

Sono previste anche delle premiazioni speciali, legate al ricordo di amici della 10km del Mare che, purtroppo, non ci sono più: la prima donna al traguardo riceverà il Trofeo Elisabetta Beltrame, confermati i Trofei Franco Guidozzi per la prima atleta tarquiniese al traguardo e Ennio Amicizia per il primo tarquiniese assoluto, si aggiunge il Trofeo Lucio Loreti per il primo over 70 al traguardo. Inserito all’interno del circuito Corrintuscia, l’evento – patrocinato dal Comune di Tarquinia – vedrà come testimonial la maglia azzurra di paraciclismo Tiziano Monti.

Iscrizioni e camminata solidale

L’iscrizione alla 10km del Mare è aperta a tutti i tesserati Uisp e a tutti coloro in regola con le normative sanitarie previste per l’Atletica Leggera. In virtù di apposita polizza assicurativa sottoscritta, la partecipazione è aperta anche ad atleti in possesso del solo certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera (non sono ammesse altre diciture sul certificato), anche se non tesserati. La quota di iscrizione è di € 13,00 entro domenica 15 settembre, 15,00 nei giorni successivi, con preiscrizione obbligatoria entro le 12 di sabato 21 settembre 2023, da inviare via mail a segreteria@montaltosport.it. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. Disponibilità di docce non distanti dall’arrivo.

Affianco a loro, si snoderà una camminata non competitiva di circa 5 km il cui ricavato sarà invece devoluto interamente a Tarquinia in Rosa, per proseguire l’opera di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione del tumore al seno e garantire supporto a chi sta combattendo questa battaglia. Le iscrizioni possono essere completate sul posto.

Sponsor, patrocini e collaborazioni

Oltre alle aziende già citate, la 10km del Mare – Nature Run è resa possibile dalla grande disponibilità di partner come il Camping Village Tuscia Tirrenica, Castra srl, la Centrale Ortofrutticola di Tarquinia, Parati Etruria, Tamuré, Apicoltura Ercolani, Az. Muscari Tomajoli, ISLA, Conad City, Namo Ristobottega, Podere Giulio, Las Vegas, Riva Blues, Mirtilli e Merletti, Ottica Andreani Fabio, Mirage, Amantini&Mariani, Caffetteria Mauro, Sabina Fiori, La Pineta Stabilimento Balneare, Alimentari Bicchierini, Pizza Point, Dimore Immobiliare, Porti via?, Frantoio Olitar, L’essenziale, SottoSopra Piad’Heart Café, Autopiù, On. Funebri Elisei, Il Corsaro Bar Gelateria, Horta, Capolinea Caffé, Il V Moro, FotoOttica Valerioti, Tarquinia Gomme, Az. Agr. Barucca, Gagni Officina Agricola, Gelateria Carpe Diem, Az. Agr. Massimo Tosoni.

Organizzata da Polisportiva Montalto, Pro Loco Tarquinia e Amici della Corsa, la gara è patrocinata dal Comune di Tarquinia, dal Coni e dalla Uisp Viterbo. Per ogni informazione e curiosità sulla gara, dal percorso alle premiazioni, ci si può sulla sezione dedicata alla 10km del Mare sul sito lextra.news.