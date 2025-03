FIUMICINO - L’Amministrazione comunale di Fiumicino sta facendo ultimare la rimozione dei cassonetti per la raccolta degli abiti usati e la bonifica delle aree precedentemente occupate.

Tali contenitori negli ultimi tempi erano infatti vandalizzati e svuotati, con un conseguente degrado nell’area circostante la loro collocazione, come più volte segnalato anche dai cittadini.

In attesa della sistemazione dei nuovi contenitori e dell’affidamento del servizio, i cittadini potranno continuare a smaltire gli indumenti presso l’Isola Ecologica di via del Pesce Luna 315, dal lunedì al sabato, dalle 15:00 alle 18:00, a partire da lunedì 17 marzo, con un limite massimo di 1 sacco da 110 litri per conferimento.

«Comunicheremo al più presto le nuove modalità non appena sarà affidato il servizio», ha dichiarato l’assessore al Ciclo Integrato dei Rifiuti, Stefano Costa.

L’Amministrazione «invita i cittadini a collaborare per mantenere il decoro urbano e a rispettare le nuove disposizioni temporanee, evitando l’abbandono di rifiuti in strada. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nei prossimi giorni».